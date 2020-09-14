У перші дні вересня Роберт Дауні-молодший заявив, що його персонаж Тоні Старк не з'являтиметься у нових фільмах Marvel. Слідом за ним аналогічне питання отримав голлівудський "Тор" Кріс Гемсворт.

Журналісти Elle поцікавились, чи планує "Тор" на пенсію. Питання було спровоковано не тільки заявою Роберта Дауні-молодшого, але й сюжетами коміксів. За легендою, Тор втрачає молот, а його суперзброю забирає науковець Джейн Фостер. Та Кріс Гемсворт курйозно запевнив, що прощатись зі своїм персонажем Marvel не має наміру.

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Ви з глузду з'їхали? Я не збираюся на пенсію. Тор для цього занадто молодий. Мені виповнилось всього 1500 років. "Тор 4" – точно не той фільм, яким я збираюся попрощатися з Marvel. Принаймні я на це сподіваюся,

– заявив Кріс Гемсворт.



Тор у серії фільмів Marvel / Фото HF

Наразі через пандемію коронавірусу зйомки фільму "Тор: Кохання і грім" зупинили. Його прем'єра запланована на 17 лютого 2022 року. Кріс Гемсворт вирішив не розсекречувати деталей сюжету, однак заявив, що сценарій йому сподобався більше, аніж в попередніх частинах.

"Прочитавши сценарій, я можу сказати, що дуже схвильований. Напевно, у цій постановці буде багато любові і грому (сміється). Я радий, що після всього, що сталося у "Месниках: Завершення", я все ще є частиною Marvel, і ми можемо продовжити історію Тора. Звичайно, я не можу вам нічого сказати про сюжет, але щоб задовольнити вашу цікавість, скажу, що мені було набагато цікавіше читати сценарій, ніж "Тор: Рагнарок", і це щось доводить, що цей фільм буде приголомшливим", – додав Кріс Гемсворт.

Що відомо про зйомки "Тора: Кохання і грім"

Вперше про зйомки 4 за рахунком стрічки про Тора заговорили ще у 2019 році. Тоді Тайка Вайтіті представили, як режисера фільму, а Кріса Гемсворта і Наталі Портман – головних акторів. Відтоді тривала робота над сценарієм і самим фільмом.

За сюжетом, Джейн Фостер отримає суперсили Тора. Окрім цього, Тайка Вайтіті зізнався, що хвороба цієї героїні є важливою для її історії, тому, ймовірно, цю деталь включать до нової стрічки. Однак офіційного підтвердження чуткам немає, а режисер зазначає, що сценарій переписуватимуть в ході зйомок.

Наразі Тайка Вайтіті вже прилетів до Нової Зеландії, де днями розпочнуться зйомки "Тора 4". Режисер пройшов 14-денну самоізоляцію в готелі та вже встиг розсмішити мережу "щоденниками батька".