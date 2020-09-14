В первые дни сентября Роберт Дауни-младший заявил, что его персонаж Тони Старк не будет появляться в новых фильмах Marvel. Вслед за ним аналогичный вопрос получил голливудский "Тор" Крис Хемсворт.

Журналисты Elle поинтересовались, планирует ли "Тор" на пенсию. Вопрос был спровоцирован не только заявлением Роберта Дауни-младшего, но и сюжетами комиксов. По легенде, Тор теряет молот, а его супероружие забирает ученый Джейн Фостер. Но Крис Хемсворт курьезно заверил, что прощаться со своим персонажем Marvel не намерен.

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Вы с ума сошли? Я не собираюсь на пенсию. Тор для этого слишком молод. Мне исполнилось всего 1 500 лет. "Тор 4" – точно не тот фильм, которым я собираюсь попрощаться с Marvel. По крайней мере я на это надеюсь,

– заявил Крис Хемсворт.



Тор в серии фильмов Marvel / Фото HF

Сейчас из-за пандемии коронавируса съемки фильма "Тор: Любовь и гром" приостановили. Его премьера запланирована на 17 февраля 2022 года. Крис Хемсворт решил не рассекречивать деталей сюжета, однако заявил, что сценарий ему понравился больше, чем в предыдущих частях.

"Прочитав сценарий, я могу сказать, что очень взволнован. Наверное, в этой постановке будет много любви и грома (смеется). Я рад, что после всего, что произошло в "Мстителях: Финал", я все еще являюсь частью Marvel, и мы можем продолжить историю Тора. Конечно, я не могу вам ничего сказать о сюжете, но чтобы удовлетворить ваше любопытство, скажу, что мне было гораздо интереснее читать сценарий, чем "Тор: Рагнарёк", и это что-то доказывает, что этот фильм будет потрясающим", – добавил Крис Хемсворт.

Что известно о съемках "Тор: Любовь и гром"

Впервые о съемках 4 по счету ленты о Торе заговорили еще в 2019 году. Тогда Тайку Вайтити представили, как режиссера фильма, а Криса Хемсворта и Натали Портман – главных актеров. С тех пор продолжалась работа над сценарием и самим фильмом.

По сюжету, Джейн Фостер получит суперсилу Тора. Кроме этого, Тайка Вайтити признался, что болезнь этой героини важна для ее истории, поэтому, вероятно, эту деталь включат в новую ленту. Однако официального подтверждения слухам нет, а режиссер отмечает, что сценарий будут переписывать в ходе съемок.

Сейчас Тайка Вайтити уже прилетел в Новую Зеландию, где на днях начнутся съемки "Тора 4". Режиссер прошел 14-дневную самоизоляцию в отеле и уже успел рассмешить сеть "дневниками отца".