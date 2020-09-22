23-річна американська модель Гейлі Бібер показала провокативний кадр. Зірка продовжує насолоджуватись теплими днями та розбурхувати уяву майже 30-мільйонної аудиторії зйомками в купальнику.

Гейлі Бібер не соромиться роздягатися під час модних показів та кампейнів для всесвітньо відомих брендів. З кожним новим пікантним фото її популярність у мережі зростає. В інстаграм-профілі модель показала, як провела вікенд, та засвітила фантастичні форми у новому купальнику.

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Дружина співака Джастіна Бібера позувала на терасі з розкішним виглядом на квітучий сад. У спекотний день вона не стала ховати ідеальну фігуру за одягом. Перед камерою Гейлі Бібер постала в крихітному бікіні кольору хакі. Бюстгальтер з пікантним вирізом вигідно акцентував на грудях, а трусики на зав'язках ледь прикривали найінтимніші зони тіла.

У масивних сонцезахисних окулярах, з сережками-кільцями та з зібраним у пучок волоссям білявка фотографувалась, спершись на поруччя руками. Завдяки вдалій позі та ракурсу в кадрі спокусливо виглядали як тонка талія, так і довгі стрункі ніжки моделі. Єдиний елемент образу, який нагадував повсякденне вбрання Гейлі Бібер, – білі кросівки.

"Затишний вихідний", – лаконічно прокоментувала зірка сексапільне фото.