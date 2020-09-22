23-летняя американская модель Хейли Бибер показала провокационный кадр. Звезда продолжает наслаждаться теплыми днями и будоражить воображение почти 30-миллионной аудитории съемками в купальнике.

Хейли Бибер не стесняется раздеваться во время модных показов и кампейнов для всемирно известных брендов. С каждым новым пикантным фото ее популярность в сети растет. В инстаграм-профиле модель показала, как провела уикенд, и засветила фантастические формы в новом купальнике.

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Жена певца Джастина Бибера позировала на террасе с роскошным видом на цветущий сад. В жаркий день она не стала прятать идеальную фигуру за одеждой. Перед камерой Хейли Бибер предстала в крошечном бикини цвета хаки. Бюстгальтер с пикантным вырезом выгодно акцентировал на груди, а трусики на завязках едва прикрывали самые интимные зоны тела.

В массивных солнцезащитных очках, с серьгами-кольцами и с собранными в пучок волосами блондинка фотографировалась, опершись на перила руками. Благодаря удачной позе и ракурсу в кадре соблазнительно выглядели как тонкая талия, так и длинные стройные ножки модели. Единственный элемент образа, напоминавший повседневный наряд Хейли Бибер, - белые кроссовки.

"Уютный выходной", – лаконично прокомментировала звезда сексапильное фото.