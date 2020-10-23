Монарші представники постійно демонструють стильні образи, що чудово підходять для холодної осені. Бельгійська королева Матильда показала елегантний образ у пудровому стильному костюмі.

Бельгійська королева Матильда не залишається осторонь модних трендів та відтворює їх на різноманітних світських заходах. Перегляньте новий жіночний аутфіт королеви на 24 каналі.

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Бельгійська королева сьогодні відвідала музей сучасного мистецтва Memling Now: Hans Memling, що розташований в місті Брюгге. Туди вона прибула задля того, щоб підтримати культурну сферу, яка зазнала кризи під час пандемії коронавірусу.

Образ королеви Матильди

Бельгійська королева постала в елегантному пудровому костюмі: широких штанах зі стрілками та вкороченому піджаку. Тонку талію королеви Матильди підкреслював широкий пояс. Стильний одяг вона поєднала з бежевими туфлями на підборах та з гострим носком.

Королева Матильда лаконічно вклала волосся та зробила нюдовий макіяж. Трендовий аутфіт вона доповнила золотистим годинником, сережками та браслетом на руці. Також Її Величність зав'язала на шию шарф і підібрала маску в тон до нього. Варто зазначити, що нещодавно й Іванка Трамп постала в схожому образі в ніжно-рожевому костюмі.



Королева Матильда / Getty Images