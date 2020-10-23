Королева Матильда поразила элегантностью в пудровом костюме: фото
Монаршие представители постоянно демонстрируют стильные образы, прекрасно подходящие для холодной осени. Бельгийская королева Матильда показала элегантный образ в пудровом стильном костюме.
Бельгийская королева Матильда не остается в стороне от модных трендов и воспроизводит их на различных светских мероприятиях. Посмотрите новый женский аутфит королевы на 24 канале.
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Бельгийская королева сегодня посетила музей современного искусства Memling Now: Hans Memling, расположенный в городе Брюгге. Туда она прибыла для того, чтобы поддержать культурную сферу, которая претерпела кризис во время пандемии коронавируса.
Образ королевы Матильды
Бельгийская королева предстала в элегантном пудровом костюме: широких брюках со стрелками и укороченном пиджаке. Тонкую талию королевы Матильды подчеркивал широкий пояс. Стильную одежду она соединила с бежевыми туфлями на каблуке и с острым носком.
Королева Матильда лаконично уложила волосы и сделала нюдовый макияж. Трендовый аутфит она дополнила золотистыми часами, серьгами и браслетом на руке. Также Ее Величество завязала на шею шарф и подобрала маску в тон к нему. Стоит отметить, что недавно и Иванка Трамп предстала в похожем образе в нежно-розовом костюме.
Королева Матильда / Getty Images