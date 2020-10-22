Сегодня, 22 октября, в Мадриде состоялось награждение Национальной премией индустрии моды. Для светского мероприятия королева Летиция подобрала безупречный образ, который элегантно подчеркнул ее фигуру. Даже дождь не помешал ее фантастическому виду.

Уже шестой год подряд в Испании проходит Национальная премия индустрии моды, которая подчеркивает престиж отрасли в стране и поддержку Министерства промышленности, торговли и туризма. На церемонию королева Летиция пожаловала без мужа короля Филиппа VI, ведь он отправился в Валенсию с официальным визитом. 24 канал покажет эффектное появление Летиции на мероприятии, которому не помешал даже ливень.

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Королева Испании в очередной раз доказала свой идеальный вкус. Она соединила плиссированную миди-юбку нюдового цвета с черной шифоновой блузкой с завязкой на шее. В прохладную погоду королева Летиция накинула длинное черное пальто. Стройные ножки подчеркнули кожаные туфли на шпильке, которые гармонировали с немалым клатчем.

Нежный образ Летиция довершила сдержанными украшениями – золотыми серьгами и перстнем. Безупречный вид подчеркнул изысканный макияж с акцентом на глаза и укладка.

Во время мероприятия в Мадриде был дождь, однако королева Испании не растерялась и дефилировала с большим черным зонтом, который держала сама в соответствии с рекомендациями социального дистанцирования. К слову, во время публичных выходов она не боится испортить макияж и всегда появляется в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images