Сьогодні, 22 жовтня, у Мадриді відбулось нагородження Національною премією індустрії моди. Для світського заходу королева Летиція підібрала бездоганний образ, який елегантно підкреслив її фігуру. Навіть дощ не завадив її фантастичному вигляду.

Вже шостий рік поспіль в Іспанії відбувається Національна премія індустрії моди, яка підкреслює престиж галузі в країні та підтримку Міністерства промисловості, торгівлі і туризму. На церемонію королева Летиція завітала без чоловіка короля Філіпа VI, адже він відправився до Валенсії з офіційним візитом. 24 канал покаже ефектну появу Летиції на заході, якій не завадила навіть злива.

До теми У бездоганній сукні з оголеними плечима: королева Летиція з'явилась на святковій премії – фото

Королева Іспанії вкотре довела свій ідеальний смак. Вона поєднала плісировану мідіспідницю нюдового кольору з чорною шифоновою блузкою з зав'язкою на шиї. У прохолодну погоду королева Летиція накинула довге чорне пальто. Стрункі ніжки підкреслили шкіряні туфлі на шпильці, які гармоніювали з чималим клатчем.

Ніжний образ Летиція довершила стриманими прикрасами – золотими сережками і перснем. Бездоганний вигляд підкреслив вишуканий макіяж з акцентом на очі та укладка.

Під час заходу в Мадриді був дощ, проте королева Іспанії не розгубилась і дефілювала з великою чорною парасолею, яку тримала сама відповідно до рекомендацій соціального дистанціювання. До слова, під час публічних виходів вона не боїться зіпсувати макіяж і завжди з'являється в захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images