Донька та радниця американського президента Іванка постійно допомагає батькові у передвиборчій кампанії. Вона відвідує різні міста та принагідно демонструє стильні образи, які підкорюють мережу.

Іванка Трамп часто ділиться зі своїми підписниками новими світлинами з різних заходів на своїй сторінці в інстаграмі. Донька та радниця чинного американського президента активно допомагає йому в межах передвиборчої кампанії та відвідує велику кількість міст.

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Образ Іванки Трамп

Донька Дональда Трампа опублікувала нове фото в соцмережі, де вона постала перед катедрою на тлі неба. Для чергового візиту Іванка обрала дуже елегантний та жіночний образ. Жінка вдягнула ніжно-рожевий костюм, який вигідно підкреслював стрункість Іванки. Піджак та штани вона вдало поєднала з широким бордовим поясом.

Трамп лаконічно вклала волосся в низький пучок та зробила ніжний макіяж з акцентом на очах. А губи Іванка нафарбувала рожевою глянцевою помадою. Гарний образ вона доповнила сережками-камінцями.



Іванка Трамп в елегантному образі / Instagram / @ivankatrump