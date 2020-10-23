Дочь и советница американского президента Иванка постоянно помогает отцу в предвыборной кампании. Она посещает разные города и при случае демонстрирует стильные образы, которые покоряют Сеть.

Иванка Трамп часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями с разных мероприятий на своей странице в инстаграме. Дочь и советник действующего американского президента активно помогает ему в рамках предвыборной кампании и посещает большое количество городов.

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Образ Иванки Трамп

Дочь Дональда Трампа опубликовала новое фото в соцсети, где она предстала перед кадетрой на фоне неба. Для очередного визита Иванка выбрала очень элегантный и женственный образ. Женщина надела нежно-розовый костюм, который выгодно подчеркивал стройность Иванки. Пиджак и брюки она удачно соединила с широким бордовым поясом.

Трамп лаконично вложила волосы в низкий пучок и сделала нежный макияж с акцентом на глазах. А губы Иванка накрасила розовой глянцевой помадой. Красивый образ она дополнила серьгами-камешками.



Иванка Трамп в элегантном образе / Instagram / @ivankatrump