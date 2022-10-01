Ролери для обличчя з кварцу, нефриту та інших каменів використовували ще з початку ХVII століття – першими чудо-ролер придумала китайська еліта для того, щоб тонізувати ослаблені м'язи.

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І якщо у 1600-х роках люди вірили, що ролери зможуть буквально переліпити лице наново та сформувати красиві риси обличчя. зараз можна сміливо сказати – зробити пластику за допомогою кам'яного масажера точно не вийде.

Що обіцяє нефритовий масажер

Попри те, що змінити обличчя за допомогою цього засобу не вийде, виробники ролера обіцяють красуням, що він допоможе:

усунути набряки обличчя і припухлості під очима;

активувати лімфатичну систему;

вирівняти тон шкіри і поліпшити колір обличчя;

усунути головний біль;

омолодити шкіру;

стимулювати колагенез;

заспокоїти запалення.

Нефритовий масажер / Фото Unsplash

Які переваги ролера

Фахівчиня з догляду за обличчям Ебігейл Джеймс пояснює, що головними перевагами самомасажу з використанням нефритового валика є "дренаж", який стимулює природний процес детоксикації лімфатичної системи, і "висвітлення" — завдяки посиленню кровообігу та кровотоку під шкірою, надаючи видиме сяяння шкіри.

Завдяки м’якому запуску лімфатичної системи зайва рідина може виводитися, зменшуючи набряклість і роблячи чіткіші контури обличчя.

Нефритовий масажер / Фото herbivorebotanicals

За словами Джеймс, нефритові масажери краще справляються із задачею масажу, ніж звичайні руки – бо вони завжди залишаються прохолодними та ніжними до шкіри, не ризикуючи пошкодити її.