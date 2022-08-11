За допомогою аличі можна привести шкіру свого лиця в порядок та надихнути її літньою свіжістю. Фрукт має у своєму складі вітаміни А і С, які уповільнюють старіння шкіри.

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Аличева маска для нормальної шкіри

Щоб підживити нормальний тип шкіри, можна зробити таку маску:

Зніміть шкірку зі стиглої аличі та перетріть м'якуш через сито, щоб утворилося пюре.

Додайте до аличевого пюре трохи сметани та розмішайте.

Нанесіть маску на обличчя, оминаючи зони навколо очей, та залиште на 20 хвилин.

Змийте теплою водою та зволожте обличчя вашим кремом.

Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash

Зволожувальна маска з аличі

Щоб зволожити втомлену від літньої спеки шкіру, достатньо лише кілька фруктів аличі та 1 яйце.

Перетріть аличу, попередньо знявши шкірку з фруктів.

Додайте до пюре 1 яєчний жовток та ретельно перемішайте.

Нанесіть маску на обличчя та 15 хвилин, охопивши також шию та зону декольте.

Змийте теплою водою та зволожте обличчя своїм кремом.

Догляд за сухою шкірою – маска з аличі та крему

Щоб суха шкіра отримала достатньо живлення та зволоження, можна також використати аличу в поєднанні з делікатним кремом та ромашкою.

Додайте у дитячий крем свіжовичавлений сік аличі та перемішайте.

Після цього додайте трохи настою ромашки та ретельно розмішайте.

Нанесіть маску на шкіру та залишіть на 15 хвилин.

Після цього маску треба змити теплою водою.

Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash

Аличевий засіб для вмивання для жирної шкіри

Якщо ваша шкіра виділяє багато шкірного сала, то від зайвої жирності може допомогти аличеве вмивання.

Для цього засобу вам потрібно:

Подрібнити 50 грамів стиглої аличі та залити 100 мілілітрами кип'яченої води.

Дати розчину настоятися протягом ночі та після цього процідити.

Вмивайтеся рідиною регулярно – зранку чи ввечері.

Засіб проти прищів – алича допоможе з висипанням

Алича може допомогти від несподіваного прища, який з'явився у найменш вдалий момент.

Для того, щоб зменшити запалення та швидко позбутися прища, треба розрізати аличу навпіл та потерти запалення перед сном та після очищення шкіри. На ранок прищ має зменшитися в розмірах та не бути таким видимим.

Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash