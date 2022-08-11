За допомогою аличі можна привести шкіру свого лиця в порядок та надихнути її літньою свіжістю. Фрукт має у своєму складі вітаміни А і С, які уповільнюють старіння шкіри.

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Аличева маска для нормальної шкіри

Щоб підживити нормальний тип шкіри, можна зробити таку маску:

  • Зніміть шкірку зі стиглої аличі та перетріть м'якуш через сито, щоб утворилося пюре.
  • Додайте до аличевого пюре трохи сметани та розмішайте.
  • Нанесіть маску на обличчя, оминаючи зони навколо очей, та залиште на 20 хвилин.
  • Змийте теплою водою та зволожте обличчя вашим кремом.

АЛича

Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash

Зволожувальна маска з аличі

Щоб зволожити втомлену від літньої спеки шкіру, достатньо лише кілька фруктів аличі та 1 яйце.

  • Перетріть аличу, попередньо знявши шкірку з фруктів.
  • Додайте до пюре 1 яєчний жовток та ретельно перемішайте.
  • Нанесіть маску на обличчя та 15 хвилин, охопивши також шию та зону декольте.
  • Змийте теплою водою та зволожте обличчя своїм кремом.

Догляд за сухою шкірою – маска з аличі та крему

Щоб суха шкіра отримала достатньо живлення та зволоження, можна також використати аличу в поєднанні з делікатним кремом та ромашкою.

  • Додайте у дитячий крем свіжовичавлений сік аличі та перемішайте.
  • Після цього додайте трохи настою ромашки та ретельно розмішайте.
  • Нанесіть маску на шкіру та залишіть на 15 хвилин.
  • Після цього маску треба змити теплою водою.

Алича

Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash

Аличевий засіб для вмивання для жирної шкіри

Якщо ваша шкіра виділяє багато шкірного сала, то від зайвої жирності може допомогти аличеве вмивання.

Для цього засобу вам потрібно:

  • Подрібнити 50 грамів стиглої аличі та залити 100 мілілітрами кип'яченої води.
  • Дати розчину настоятися протягом ночі та після цього процідити.
  • Вмивайтеся рідиною регулярно – зранку чи ввечері.

Засіб проти прищів – алича допоможе з висипанням

Алича може допомогти від несподіваного прища, який з'явився у найменш вдалий момент.

Для того, щоб зменшити запалення та швидко позбутися прища, треба розрізати аличу навпіл та потерти запалення перед сном та після очищення шкіри. На ранок прищ має зменшитися в розмірах та не бути таким видимим.

Алича

Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash