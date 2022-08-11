За допомогою аличі можна привести шкіру свого лиця в порядок та надихнути її літньою свіжістю. Фрукт має у своєму складі вітаміни А і С, які уповільнюють старіння шкіри.
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Аличева маска для нормальної шкіри
Щоб підживити нормальний тип шкіри, можна зробити таку маску:
- Зніміть шкірку зі стиглої аличі та перетріть м'якуш через сито, щоб утворилося пюре.
- Додайте до аличевого пюре трохи сметани та розмішайте.
- Нанесіть маску на обличчя, оминаючи зони навколо очей, та залиште на 20 хвилин.
- Змийте теплою водою та зволожте обличчя вашим кремом.
Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash
Зволожувальна маска з аличі
Щоб зволожити втомлену від літньої спеки шкіру, достатньо лише кілька фруктів аличі та 1 яйце.
- Перетріть аличу, попередньо знявши шкірку з фруктів.
- Додайте до пюре 1 яєчний жовток та ретельно перемішайте.
- Нанесіть маску на обличчя та 15 хвилин, охопивши також шию та зону декольте.
- Змийте теплою водою та зволожте обличчя своїм кремом.
Догляд за сухою шкірою – маска з аличі та крему
Щоб суха шкіра отримала достатньо живлення та зволоження, можна також використати аличу в поєднанні з делікатним кремом та ромашкою.
- Додайте у дитячий крем свіжовичавлений сік аличі та перемішайте.
- Після цього додайте трохи настою ромашки та ретельно розмішайте.
- Нанесіть маску на шкіру та залишіть на 15 хвилин.
- Після цього маску треба змити теплою водою.
Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash
Аличевий засіб для вмивання для жирної шкіри
Якщо ваша шкіра виділяє багато шкірного сала, то від зайвої жирності може допомогти аличеве вмивання.
Для цього засобу вам потрібно:
- Подрібнити 50 грамів стиглої аличі та залити 100 мілілітрами кип'яченої води.
- Дати розчину настоятися протягом ночі та після цього процідити.
- Вмивайтеся рідиною регулярно – зранку чи ввечері.
Засіб проти прищів – алича допоможе з висипанням
Алича може допомогти від несподіваного прища, який з'явився у найменш вдалий момент.
Для того, щоб зменшити запалення та швидко позбутися прища, треба розрізати аличу навпіл та потерти запалення перед сном та після очищення шкіри. На ранок прищ має зменшитися в розмірах та не бути таким видимим.
Маска для обличчя з аличі / Фото Unsplash