Роллеры для лица из кварца, нефрита и других камней использовали еще с начала ХVII века – первыми чудо-роллер придумала китайская элита для того, чтобы тонизировать ослабленные мышцы.
Читайте также Маска из алычи удивит вашу кожу: 5 домашних рецептов для чистого лица
И если в 1600-х годах люди верили, что роллеры смогут буквально перелепить лицо заново и сформировать красивые черты лица. Теперь можно смело сказать – сделать пластику с помощью каменного массажера точно не получится.
Что обещает нефритовый массажер
Несмотря на то, что изменить лицо с помощью этого средства не получится, производители роллера обещают красавицам, что оно поможет:
- устранить отеки лица и припухлости под глазами;
- активировать лимфатическую систему;
- выровнять тон кожи и улучшить цвет лица;
- устранить головную боль;
- омолодить кожу;
- стимулировать коллагенез;
- успокоить воспаление.
Нефритовый массажер / Фото Unsplash
Какие преимущества роллера
Специалист по уходу за лицом Эбигейл Джеймс объясняет, что главными преимуществами самомассажа с использованием нефритового валика является "дренаж", который стимулирует естественный процесс детоксикации лимфатической системы, и "осветление" – благодаря усилению кровообращения и кровотока под кожей, придавая видимое сияние кожи.
Благодаря мягкому запуску лимфатической системы лишняя жидкость может выводиться, уменьшая отечность и делая более четкие контуры лица.
Нефритовый массажер / Фото herbivorebotanicals
По словам Джеймс, нефритовые массажеры лучше справляются с задачей массажа, чем обычные руки – потому что они всегда остаются прохладными и нежными к коже, не рискуя повредить ее.