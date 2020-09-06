Успішна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі вкотре розбурхала мережу відвертим фото, де показала свої пікантні форми. Цього разу знаменитість постала перед камерою у спокусливому вбранні, хизуючись пишними грудьми.

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать майже 27 мільйонів користувачів мережі, Емілі активно публікує провокативні фото. Вона смілива і впевнена в собі, знає, як привернути увагу до своєї особистості і ніколи не залишається без компліментів прихильників та активних обговорень дописів у коментарях.

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На черговому фото, яке днями з'явилося у профілі Ратажковскі, вона позує, лежачи на білосніжному ліжку. Модель одягнена у відвертий топ коричневого кольору з декольте. Вона обрала для світлини таку позу, що вигідно підкреслила пишний бюст, від якого неможливо відвести погляд.

Волосся зірка зібрала у хвіст зверху, залишивши спереду лише декілька пасм. Її шию прикрашав золотий ланцюжок, вуха – великі сережки, а на пальці красувалася величезна каблучка. На обличчі Емілі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках, яким прикреслила натуральну вроду. Увагу також привертає проникливий погляд моделі.



Емілі Ратажковскі у коричневому топі / Instagram / @emrata