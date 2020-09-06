Успешная американская актриса и модель Эмили Ратаковски в очередной раз взбудоражила Сеть откровенным фото, где показала свои пикантные формы. На этот раз знаменитость предстала перед камерой в соблазнительном наряде, щеголяя пышной грудью.

На личной странице в инстаграме, за которой следят почти 27 миллионов пользователей сети, Эмили активно публикует провокационные фото. Она смелая и уверенная в себе, знает, как привлечь внимание к своей личности и никогда не остается без комплиментов поклонников и активных обсуждений сообщений в комментариях.

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На очередном фото, которое на днях появилось в профиле Ратаковски, она позирует, лежа на белоснежной кровати. Модель одета в откровенный топ коричневого цвета с декольте. Она выбрала для фотографии такую позу, которая выгодно подчеркнула пышный бюст, от которого невозможно отвести взгляд.

Волосы звезда собрала в хвост сверху, оставив спереди несколько прядей. Ее шею украшала золотая цепочка, уши – крупные серьги, а на пальце красовалось огромное кольцо. На лице Эмили сделала легкий макияж в нюдовых оттенках, которым зачеркнула натуральную красоту. Внимание также привлекает проницательный взгляд модели.



Эмили Ратаковски в коричневом топе / Instagram / @emrata