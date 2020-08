Популярна українська співачка, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре показала прихильникам свій look of the day. Вона постала перед камерою у красивому лляному костюмі та зізналася, одягу якого кольору надає перевагу влітку.

Лілія не лише справжній професіонал у своїй справі, а й вишукана жінка, яка знає, як виглядати ефектно будь-де та будь-коли. Навіть повсякденні аутфіти знаменитість вміє перетворити на елеганетне вбрання. На її особистій інстаграм-сторінці вкотре з'явилася публікація, де зірка показала варіант бездоганного літнього образу. Читайте також У білій блузці посеред соняшників: Лілія Ребрик підкорила мережу літним образом – яскраві фото Образ Лілії Ребрик На світлині, яку телеведуча поширила майже добу тому, вона зображена у лляному костюмі коралового кольору, який складається із штанів на сорочки oversize. Також Ребрик одягнула білу майку. Доповнила образ білим взуттям на низькій підошві. Такий look чудово пасуватиме для насиченого спекотного дня. Серед аксесуарів зірка обрала стильні сережки, годинник та маленьку білу сумку через плече. Волосся вона вклала рівно і зібрала назад. На обличчі Лілія зробила легкий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала помадою коларового кольору в тон костюму. Люблю кораловий колір, особливо влітку. Ви сьогодні у якому кольорі провели свій день?

– запитала акторка у підписників.

Лілія Ребрик у лляному костюмі коралового кольору / Instagram / @liliia.rebrik