Українська телеведуча вкотре підкорила мережу бездоганним літнім образом. Лілія Ребрик позувала посеред соняшникового поля у колоритному вбранні.

Лілія Ребрик щодня показує прихильницям варіанти стильних аутфітів для різноманітних заходів. Оскільки вона працює на телебаченні, то на кожну зйомку приміряє елегантні вбрання, що гарно підкреслюють принади її фігури. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала серію яскравих знімків, які зробила в соняшниковому полі.

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У дописі зірка зазначила, для того, щоб насолодитися чудовими краєвидами, не обов'язково їхати кудись. Варто просто подивитися навколо. Навіть звичайне поле з соняшниками може принести величезну кількість незабутніх емоцій та відчуттів: неймовірні кольори, тиша, пахощі, спокій. Це справжнє місце сили, де з першої хвилини відчуваєш, як наповнюєшся. У таких мальовничих куточках країни можна по-справжньому надихнутися.

Образ Лілії Ребрик

Лілія постала перед камерою у білій атласній сорочці з квітковим принтом. Ймовірно, красиві квіти вишиті нитками, що додають вбранню особливого шарму. Шию Лілія прикрасила масивним зеленим намистом, а вуха – оригінальними сережками. Волосся вона вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і ніжним блиском на губах.

На її обличчі сяяла усмішка, телеведуча вкотре поділилася поизитивом із підписниками та на власному прикладі показала, що варто отримувати задоволення від кожної хвилини.

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