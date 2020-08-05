Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре зачарувала мережу бездоганним літнім образом. Вона постала перед камерою в елегантній чорній сукні та поділилася секретом свого успіху.

Лілія Ребрик для багатьох є прикладом успішної жінки, люблячої дружини і турболтивої мами. Вона вміло поєднує насичений робочий графік та відпочинок, завжди знаходить час, щоб побути із дітьми та чоловіком, насолодитися сімейними моментами. В одному із дописів, які зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона не лише показала варіант вишуканого аутфіту, а й поділилася корисними порадами.

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Образ Лілії Ребрик

Акторка постала перед камерою в елегантній чорній сукні із вишуканим декольте та розрізом на нозі. Талію вона підкреслила за допомогою широкого поясу, що був красиво оздобленим. Серед аксесуарів знаменитість доповнила свій look довгими сережками та світлим клатчем, що тримала в руці.

Волосся Лілія вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з темними тінями на повіках та помадою на губах. Вона, як завжди, усміхалася та насолоджувалася миттю.

Секрети успіху Лілії Ребрик

Ставте мету, але давайте собі час, щоб зрозуміти, чи це ваше.

Коли Лілія вирішила пов'язати своє життя із акторською майстерністю, то дала собі 5 років для того, щоб визначитися, чи готова присвятити цій справі усе життя. Це допомогло їй сконцентруватися та не відволікатися на дрібниці.

Коли Лілія вирішила пов'язати своє життя із акторською майстерністю, то дала собі 5 років для того, щоб визначитися, чи готова присвятити цій справі усе життя. Це допомогло їй сконцентруватися та не відволікатися на дрібниці. Багато працюйте.

Ребрик працювала від світанку до заходу сонця, ледь встигала на останнє метро. У неї не було походів у нічні клуби, гулянь та інших розваг, які зазвичай є у молоді. Акторка переконана, що саме завдяки наполегливій роботі та працелюбності вона змогла досягнути бажаного: через п'ять років працювала в одному з найкращих театрів країни, знімалася у кіно та була зіркою на телебаченні. Вона й досі невтомно працює та насолоджується цим процесом.

Ребрик працювала від світанку до заходу сонця, ледь встигала на останнє метро. У неї не було походів у нічні клуби, гулянь та інших розваг, які зазвичай є у молоді. Акторка переконана, що саме завдяки наполегливій роботі та працелюбності вона змогла досягнути бажаного: через п'ять років працювала в одному з найкращих театрів країни, знімалася у кіно та була зіркою на телебаченні. Вона й досі невтомно працює та насолоджується цим процесом. Будьте чесними з собою, але і вірте у себе.

Лілія зізнається, що їй дуже пощастило, адже була підтримка батьків, були справжні друзі, які підтримували навіть найшаленіші мрії. Проте вона й сама завжди вірила у свої сили і ніколи не сумнівалася.

Завжди пам'ятайте: будь-який успіх це минулий час, а кожен новий проєкт – чистий аркуш, нова історія і завжди все треба робити спочатку.