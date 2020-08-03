Українська акторка театру та кіно, телеведуча Лілія Ребрик вкотре зачарувала мережу бездоганним літнім образом. Вона опублікувала ефектне фото зі зйомок та поділилася секретами стрункості. Її прихильниці давно чекали на такий допис, адже знаменитість завжди виглядає бездоганно.

Лілія Ребрик є прикладом для багатьох. Вона не лише талановита артистка, а й любляча дружина і турботлива матуся. Зірка знає, як підкреслити переваги свого тіла за допомогою вишуканих аутфітів, проте й не забуває про збалансоване харчування, що допомагає їй завжди бути в прекрасній формі. В одному із дописі на інстаграм-сторінці Лілія саме розповіла про свій раціон.

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Образ Лілії Ребрик

Акторка поділилася кадром, що був зроблений на знімальному майданчику. Вона позувала у білих шортах та оригінальній блузці на короткий рукав. Вбрання мало білий колір і Ребрик поєднала його із літнім золотистим взуттям. Біляве волосся Лілія вклала в локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж.

Секрети стрункості Лілії Ребрик

Лілія зізналася, що не дотримується дієт і їсть усе, що їй хочеться. Вона шалено любить своє життя і намагається отримувати від нього все, зокрема, це стосується їжі. Проте для підтримки тіла у чудовій формі знаменитість все-таки дотримується деяких правил.