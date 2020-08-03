Украинская актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть безупречным летним образом. Она опубликовала эффектное фото со съемок и поделилась секретами стройности. Ее поклонницы давно ждали такой пост, ведь знаменитость всегда выглядит безупречно.

Лилия Ребрик является примером для многих. Она не только талантливая артистка, но и любящая жена и заботливая мамочка. Звезда знает, как подчеркнуть преимущества своего тела с помощью изысканных аутфитов, однако и не забывает о сбалансированном питании, что помогает ей всегда быть в прекрасной форме. В одной из заметок на инстаграм-странице Лилия как раз рассказала о своем рационе.

Читайте также В белом платье в черный горошек: Лилия Ребрик очаровала сеть летним образом – фото

Образ Лилии Ребрик

Актриса поделилась кадром, который был сделан на съемочной площадке. Она позировала в белых шортах и оригинальной блузке на короткий рукав. Белый наряд Ребрик соединила с летней золотистой обувью. Белокурые волосы Лилия уложила в локоны и сделала нежный макияж.

Секреты стройности Лилии Ребрик

Лилия призналась, что не соблюдает диету и ест все, что ей хочется. Она безумно любит свою жизнь и старается получать от нее все, в частности, это касается еды. Однако для поддержания тела в отличной форме знаменитость все-таки придерживается некоторых правил.