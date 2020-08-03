В белых шортах и блузке: Лилия Ребрик продемонстрировала безупречный летний образ – фото
Украинская актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть безупречным летним образом. Она опубликовала эффектное фото со съемок и поделилась секретами стройности. Ее поклонницы давно ждали такой пост, ведь знаменитость всегда выглядит безупречно.
Лилия Ребрик является примером для многих. Она не только талантливая артистка, но и любящая жена и заботливая мамочка. Звезда знает, как подчеркнуть преимущества своего тела с помощью изысканных аутфитов, однако и не забывает о сбалансированном питании, что помогает ей всегда быть в прекрасной форме. В одной из заметок на инстаграм-странице Лилия как раз рассказала о своем рационе.
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Образ Лилии Ребрик
Актриса поделилась кадром, который был сделан на съемочной площадке. Она позировала в белых шортах и оригинальной блузке на короткий рукав. Белый наряд Ребрик соединила с летней золотистой обувью. Белокурые волосы Лилия уложила в локоны и сделала нежный макияж.
Секреты стройности Лилии Ребрик
Лилия призналась, что не соблюдает диету и ест все, что ей хочется. Она безумно любит свою жизнь и старается получать от нее все, в частности, это касается еды. Однако для поддержания тела в отличной форме знаменитость все-таки придерживается некоторых правил.
- Каждое утро Лилия начинает со стакана теплой воды. Выпивает ее за полчаса до завтрака. Таким образом актриса готовит желудок к работе и восстанавливает водный баланс, утраченный за ночь.
- Лилия готовит сытный завтрак. Она вместе с семьей любит завтракать блинами с разнообразными начинками, сырниками, иногда может съесть бутерброды с чаем или кофе. Однако бутербродами не увлекается и если ест, то пытается приготовить максимально некалорийные.
- Если Ребрик стремится съесть что-то неполезное или же пирожные, то делает это до обеда. Таким образом к вечеру организм эти калории отработает и они не отражаются на талии.
- Строгий запрет на картофель, морковь и свеклу. Это овощи, которые имеют высокое содержание сахара, поэтому Лилия не ест их после 15 часов.
- Актриса старается исключать из своего рациона мучное. Если ест, то также только до обеда.
- Звезда никогда не ложится спать голодной. Ужинает она преимущественно белым мясом, белыми сырами и зеленью.