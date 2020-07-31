Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно работает и умело сочетает утренние эфиры на телевидении и съемки в кино. Наконец насыщенная неделя завершилась и теперь она может отдохнуть и утром дольше понежиться в постели. Однако звезда решила показать поклонницам вариант безупречного летнего образа, который выбрала для пятницы.

Лилия Ребрик является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. У нее прекрасный вкус в одежде и она демонстрирует это при каждом появлении на публике. На личной странице в инстаграме знаменитость едва ли не ежедневно показывает варианты ярких и актуальных аутфитов, которые подойдут каждой женщине.

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Телеведущая опубликовала яркое фото, где изображена вместе с коллегой по утреннему шоу. Они наслаждаются теплым утром пятницы на свежем воздухе. Анатолий Анатолич читает что-то, а Лилия с восторгом слушает его.

Образ Лилии Ребрик

Ребрик предстала перед камерой в легком белом платье с красивым верхом. Также у наряда был принт большого черного горошка, что придало ему элегантности. Волосы телеведущая аккуратно уложила и собрала сзади. На лице сделала нежный макияж с акцентом на губах. Завершила look изысканными серьгами и лаконичной цепочкой. В общем образ получился очень нежным и женственным. Все элементы гармонично сочетались между собой, а отсутствие лишних деталей в очередной раз подчеркнуло изысканный вкус знаменитости.

Спасибо, что начинаете свое утро вместе с нами! Какие планы на выходные?

– поинтересовалась у подписчиков Лилия.