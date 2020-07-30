Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик показала изысканный летний образ, прекрасно подходящий для жаркой погоды и подчеркивающий стройную фигуру. Звезда предстала перед камерой в белом платье, которой очаровало поклонников.

Знаменитость похвасталась очередным вариантом летнего аутфита, опубликовав фото на личной странице в Инстаграме. Лилия покорила подписчиков своим нарядом, а в посте поделилась мыслями на тему дружбы между мужчиной и женщиной.

Читайте также В белом платье: Лилия Ребрик покорила безупречным летним образом – фото

Ребрик принадлежит к тем звездам, которые активно общаются с фанатами с помощью социальных сетей. В последней публикации, появившейся на ее аккаунте, она рассказала, что дружба для нее познается не в беде, а в радости. Здесь она имела в виду прежде всего женскую дружбу.

Умение порадоваться за успехи подруги – это еще то испытание. Существует мало людей, умеющих от сердца порадоваться достижениям,

– написала актриса.

А вот касательно дружбы между мужчиной и женщиной, то Лилия предложила подписчикам угадать, что она думает по этому поводу. Знаменитость призналась, когда-то ее любимый Андрей Дикий убеждал, что женщины с мужчинами дружат, а мужчины с женщинами – нет. Все потому, что мужчины, когда якобы дружат с женщинами, на самом деле, преследуют другие цели.

Образ Лилии Ребрик

Телеведущая также делась фотографией, где позирует в белом платье с принтом в виде черных птиц. Наряд красиво подчеркнул ее обнаженные плечи и изящную фигуру. Она соединила такой look с босоножками черного цвета на высоком каблуке. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.

На лице Лилии неизменно сияет улыбка. Она каждый раз показывает поклонникам свое отличное настроение и заряжает их позитивом, который необходим в современных реалиях.



Летний look Лилии Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik