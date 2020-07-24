Украинская телеведущая и актриса разрывается между многочисленными проектами и постоянными съемками. Однако впервые за долгое время Лилия Ребрик проведет выходные с семьей. Звезда уже успела покорить сеть фантастическим образом в легком белом платье.

Каждый новый образ Лилии Ребрик на телеэкранах вызывает обсуждение в сети и доказывает ее безупречный стиль. Однако даже дома ведущая выглядит потрясающе. Для уикенда с мужем и дочерьми она выбрала волшебное платье, которое показала в инстаграм-профиле.

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Несмотря на то, что индустрия кино и театра долгое время был на паузе из-за сурового карантина, сейчас работы у звезд накопилось немало. Поэтому Лилия Ребрик ежедневно появляется перед камерами или на сцене. Звезда объяснила, что следующая неделя у нее будет невероятно насыщенной, поэтому выходные она устроила уже с сегодняшнего дня.

"У меня на выходных – выходные! Такое бывает нечасто. Следующая неделя у меня будет очень насыщенной, я бы сказала невероятно насыщенной. Поэтому нужно хорошо отдохнуть. Начинаю уже сегодня", – рассказала телеведущая.

Образ Лилии Ребрик

Для уикенда с семьей она выбрала белое платье на широких бретелях длины миди. Обтягивающий верх наряда и широкий пояс подчеркнули стройность звезды, широкий низ с карманами позволил чувствовать себя комфортно и свободно. Стильное платье Лилия Ребрик дополнила белыми кроссовками, а лицо оставила без макияжа.

Рядом с ней позировали муж Андрей Дикий и дочери Полина и Диана, которые были одеты в одинаковые жакеты с цветочным принтом. Похоже, семья давно ждала, когда сможет насладиться совместным отдыхом без постоянных съемок звездной мамы.

Лилия Ребрик в белом платье / Фото Instagram / @ liliia.rebrik

Лилия Ребрик в белом платье / Фото Instagram / @gioia_shop

Лилия Ребрик в белом платье с семьей / Фото Instagram / @ liliia.rebrik