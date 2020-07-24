Українська телеведуча та акторка розривається між численними проєктами та постійноми зйомками. Проте вперше за довгий час Лілія Ребрик проведе вихідні з сім'єю. Зірка вже встигла підкорити мережу фантастичним образом у легкій білій сукні.

Кожен новий образ Лілії Ребрик на телеекранах викликає обговорення у мережі та доводить її бездоганний стиль. Проте навіть вдома ведуча виглядає приголомшливо. Для вікенду з чоловіком і доньками вона обрала чарівну сукню, яку показала в інстаграм-профілі.

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Зважаючи на те, що індустрія кіно та театру тривалий час була на паузі через суворі карантинні обмеження, нині роботи в зірок накопичилося чимало. Тому Лілія Ребрик щодня з'являється перед камерами або на сцені. Зірка пояснила, що наступний тиждень у неї буде неймовірно насиченим, тому вихідні вона влаштувала вже відсьогодні.

"У мене на вихідних – вихідні! Таке буває нечасто. Наступний тиждень у мене дуже насичений, я б сказала неймовірно насичений. Тому треба гарно відпочити. Починаю вже сьогодні", – розповіла телеведуча.

Образ Лілії Ребрик

Для вікенду з сім'єю вона обрала білу сукню на широких бретелях довжини міді. Обтислий верх вбрання та широкий пояс підкреслили стрункість зірки, а широкий низ з кишенями дозволив почуватися комфортно і вільно. Стильну сукю Лілія Ребрик доповнила білими кросівками, а обличчя залишила без макіяжу.

Поряд з нею позували чоловік Андрій Дикий та донечки Поліна й Діана, які були вбранні в однакові жакети з квітковим принтом. Схоже, родина давно чекала, коли зможе насолодитися спільним відпочинком без постійних зйомок зіркової мами.



Лілія Ребрик в білій сукні / Фото Instagram / @liliia.rebrik



Лілія Ребрик в білій сукні / Фото Instagram / @gioia_shop



Лілія Ребрик в білій сукні з сім'єю / Фото Instagram / @liliia.rebrik