Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик показала вишуканий літній образ, що чудово підійде для спекотної погоди та підкреслить струнку фігуру. Зірка постала перед камерою у білій сукні, якою зачарувала шанувальників.

Знаменитість похизувалася черговим варіантом літнього аутфіту, опублікувавши фото на особистій сторінці в інстаграмі. Лілія підкорила підписників своїм вбранням, а в дописі поділилася думками на тему дружби між чоловіком і жінкою.

Читайте також У білій сукні: Лілія Ребрик підкорила бездоганним літнім образом – фото

Ребрик належить до тих зірок, які активно спілкуються із фанатами за допомогою соціальних мереж. В останній публікації, що з'явилася на її акаунті, вона розповіла, що дружба для неї пізнається не в біді, а в радості. Тут вона мала на увазі передусім жіночу дружбу.

Вміння порадіти за успіхи подруги – це ще те випробування. Є мало людей, які вміють від серця порадіти досягненням,

– написала акторка.

А от щодо дружби між чоловіком і жінкою, то Лілія запропонувала підписникам здогатися, що вона думає з цього приводу. Знаменитість зізналася, колись її коханий Андрій Дикий переконував, що жінки з чоловіками дружать, а чоловіки з жінками – ні. Все тому, що чоловіки, коли нібито дружать з жінками, насправді, переслідують інші цілі.

Образ Лілії Ребрик

Телеведуча також поділася світлиною, де позує у білій сукні з принтом у вигляді чорних птахів. Вбрання гарно підкреслило її оголені плечі та витончену фігуру. Поєднала такий look із босоніжками чорного кольору на високих підборах. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.

На обличчі Лілії незмінно сяє усмішка. Вона щоразу показує прихильникам свій чудовий настрій та заряджає їх позитивом, що необхідний у сучасних реаліях.



Літній look Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik