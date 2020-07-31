Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик активно працює та вміло поєднує ранкові ефіри на телебаченні і зйомки у кіно. Нарешті насичений тиждень завершився і тепер вона може відпочити та зранку довше поніжитися у ліжку. Проте зірка вирішила показати прихильницям варіант бездоганного літнього образу, який обрала для п'ятниці.

Лілія Ребрик є однією із найстильніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона має прекрасний смак в одязі та демонструє це під час кожної появи на публіці. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість ледь не щодня показує варіанти яскравих та актуальних аутфітів, які пасуватимуть кожній жінці.

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Телеведуча опублікувала яскраве фото, де зображена разом із колегою по ранковому шоу. Вони насолоджуються теплим ранком п'ятниці на свіжому повітрі. Анатолій Анатоліч читає щось, а Лілія з захопленням слухає його.

Образ Лілії Ребрик

Ребрик постала перед камерою у легкій білій сукні з красивим верхом. Також вбрання мало принт великого чорного горошку, що додало йому елегантності. Волосся телеведуча акуратно вклала та зчепила ззаду. На обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на губах. Завершила look вишуканими сережками та лаконічним ланцюжком. Загалом образ вийшов дуже ніжним та жіночним. Усі елементи гармонійно поєднувалися між собою, а відсутніть зайвих деталей вкотре підкреслила вишуканий смак знаменитості.

Дякуємо, що починаєте свій ранок разом з нами! Які плани на вихідні?

– поцікавилася у підписників Лілія.