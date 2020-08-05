Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз очаровала сеть безупречным летним образом. Она предстала перед камерой в элегантном черном платье и поделилась секретом своего успеха.

Лилия Ребрик для многих является примером успешной женщины, любящей жены и заботливой мамы. Она умело совмещает насыщенный рабочий график и отдых, всегда находит время, чтобы побыть с детьми и мужем, насладиться семейными моментами. В одном из сообщений, которые звезда опубликовала на личной странице в инстаграме, она не только показала вариант изысканного аутфита, но и поделилась полезными советами.

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Образ Лилии Ребрик

Актриса предстала перед камерой в элегантном черном платье с изысканным декольте и разрезом на ноге. Талию она подчеркнула с помощью широкого пояса, который был красиво украшен. Среди аксессуаров знаменитость дополнила свой look длинными серьгами и светлым клатчем, который держала в руке.

Волосы Лилия уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и помадой на губах. Она, как всегда, улыбалась и наслаждалась мгновением.

Секреты успеха Лилии Ребрик

Ставьте цель, но давайте себе время, чтобы понять, ваше ли это.

Когда Лилия решила связать свою жизнь с актерским мастерством, то дала себе 5 лет для того, чтобы определиться, готова ли посвятить этому делу всю жизнь. Это помогло ей сконцентрироваться и не отвлекаться на мелочи.

Много работайте.

Ребрик работала от рассвета до заката, едва успевала на последнее метро. У нее не было походов в ночные клубы, гуляний и прочих развлечений, которые обычно есть у молодежи. Актриса убеждена, что именно благодаря упорной работе и трудолюбию она смогла добиться желаемого: через пять лет работала в одном из лучших театров страны, снималась в кино и была звездой на телевидении. Она и до сих пор неутомимо работает и наслаждается этим процессом.

Будьте честными с собой, но и верьте в себя.

Лилия признается, что ей очень повезло, ведь была поддержка родителей, были настоящие друзья, которые поддерживали даже самые невероятные мечты. Однако она и сама всегда верила в свои силы и никогда не сомневалась.

Всегда помните: любой успех – это прошедшее время, а каждый новый проект – чистый лист, новая история и всегда все надо делать сначала.