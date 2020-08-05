Украинская телеведущая в очередной раз покорила сеть безупречным летним образом. Лилия Ребрик позировала среди подсолнечного поля в колоритном наряде.

Лилия Ребрик ежедневно показывает поклонницам варианты стильных аутфитов для различных мероприятий. Поскольку она работает на телевидении, то на каждую съемку примеряет элегантные наряды, которые хорошо подчеркивают достоинства ее фигуры. На личной странице в инстаграме знаменитость опубликовала серию ярких снимков, которые сделала в поле с подсолнухами.

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В заметке звезда отметила, для того, чтобы насладиться прекрасными видами, не обязательно ехать куда-то. Стоит просто посмотреть вокруг. Даже обычное поле с подсолнухами может принести огромное количество незабываемых эмоций и ощущений: невероятные цвета, тишина, запах, покой. Это настоящее место силы, где с первой минуты чувствуешь, как наполняешься. В таких живописных уголках страны можно по-настоящему вдохновиться.

Образ Лилии Ребрик

Лилия предстала перед камерой в белой атласной рубашке с цветочным принтом. Красивые цветы вышитые нитками придают наряду особый шарм. Шею Лилия украсила массивным ожерельем, а уши – оригинальными серьгами. Волосы она уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нежным блеском на губах.

На ее лице сияла улыбка, телеведущая в очередной раз поделилась позитивом с подписчиками и на собственном примере показала, что стоит получать удовольствие от каждой минуты.

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