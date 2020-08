Популярная украинская певица, актриса театра и кино Лилия Ребрик раз показала поклонникам свой look of the day. Она предстала перед камерой в красивом льняном костюме и призналась, одежду какого цвета предпочитает летом.

Лилия не только настоящий профессионал в своем деле, но и изысканная женщина, которая знает, как выглядеть эффектно где угодно и когда угодно. Даже повседневный аутфит знаменитость умеет превратить в элегантный наряд. На ее личной инстаграм-странице появилась публикация, где звезда показала вариант безупречного летнего образа. Читайте также В белой блузке среди подсолнухов: Лилия Ребрик покорила сеть летним образом – яркие фото Образ Лилии Ребрик На фотографии, которую телеведущая распространила почти сутки назад, она изображена в льняном костюме кораллового цвета, состоящем из брюк и рубашки oversize. Также Ребрик надела белую майку. Дополнила образ белой обувью на низкой подошве. Такой look прекрасно подойдет для насыщенного жаркого дня. Среди аксессуаров звезда выбрала стильные серьги, часы и маленькую белую сумку через плечо. Волосы она уложила ровно и собрала назад. На лице Лилия сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила помадой кораллового цвета в тон к костюму. Люблю коралловый цвет, особенно летом. Вы сегодня в каком цвете провели свой день?

– спросила актриса у подписчиков.

Лилия Ребрик в льняном костюме кораллового цвета / Instagram / @ liliia.rebrik