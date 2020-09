29 вересня відбувся весняно-літній показ на 2021 рік модного бренду Dior. Він запам'ятався учасникам не лише цікавою колекцією, але й конфузом. На подіум вибігла активістка та пройшлась з плакатом.

Вчора, 29 серпня, відбувся показ від Dior весняної та літньої колекції на 2021 рік. Він відбувався у Саду Тюїльрі, що в Парижі. Показ перервала активістка, яка вибігла на подіум з плакатом. Про це повідомило видання People.

Громадська активістка раптово вийшла на подіум під час дефілювання моделей у масці та з жовтим плакатом у руках. На ньому було написано: We Are All Fashion Victims ("Ми всі – жертви моди"). Показ транслювався на офіційному ютуб-каналі, але акція там висвітлена не була. Тим не менше, курйозні світлини одразу ж поширились в мережі.

Нагадаємо, що минулого року на показі Chanel сталась схожа ситуація: тоді його перервала блогерка, яку згодом спустила з доріжки Джіджі Хадід.

Про показ Dior

Креативна директорка бренду зробила наголос на феміністичних стилях, наповнивши колекцію атмосферою Сходу. У ній переважали пальто-халати, кімоно, широкі штани, об'ємні туніки та лаконічні плаття.

Також у колекції були тонкі ремені, що підкреслювали форму "пісочного годинника". Вбрання не доповнювалось взуттям на підборах, натомість моделі позували у сандалях. Завершували образи незвичні головні убори: тюрбани.

Дивитися показ онлайн: