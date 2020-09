29 сентября состоялся весенне-летний показ на 2021 год модного бренда Dior. Он запомнился участникам не только интересной коллекцией, но и конфузом. На подиум выбежала активистка и прошлась с плакатом.

Вчера, 29 августа, состоялся показ от Dior весенней и летней коллекции на 2021 год. Он проходил в Саду Тюильри, что в Париже. Показ прервала активистка, выбежавшая на подиум с плакатом. Об этом сообщило издание People.

К слову В бежевом тренче: Дженнифер Лопес похвасталась стильным образом на улицах Нью-Йорка

Общественная активистка внезапно вышла на подиум во время дефиле моделей в маске и с желтым плакатом в руках. На нем было написано: We Are All Fashion Victims ("Мы все – жертвы моды"). Показ транслировался на официальном ютуб-канале, но акция там освещена не была. Тем не менее, курьезные фотографии сразу же распространились в сети.

Напомним, что в прошлом году на показе Chanel произошла похожая ситуация: тогда его прервала блогер, которую впоследствии спустила с дорожки Джиджи Хадид.

Показ Dior

Креативная директор бренда сделала упор на феминистических стилях, наполнив коллекцию атмосферой Востока. В ней преобладали пальто-халаты, кимоно, широкие брюки, объемные туники и лаконичные платья.

Также в коллекции были тонкие ремни, которые подчеркивали форму "песочных часов". Наряд не дополнялся обувью на каблуке, зато модели позировали в сандалиях. Завершали образы необычные головные уборы: тюрбаны.

Смотреть показ онлайн: