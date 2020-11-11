Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес готується до прем'єри своєї нової комедії Marry Me ("Одружися зі мною"). Наразі дату виходу стрічки перенесли, а артистка залюбки показала новий кадр з фільму.

Marry Me: дата прем'єри і нове фото

Світлину Дженніфер Лопес опублікувала в інстаграмі. Перед камерою артистка позувала у стильному теплому светрі і світлих джинсах. Буденний образ Джей Ло доповнила зібраним у хвіст волоссям та легким макіяжем з акцентом на очі.

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Позувала актриса не одна: поряд на підлозі сидів її партнер по фільму Marry Me Оуен Вілсон. Голлівудський красень зіграє випадкового чоловіка, який одружиться з героїнею Дженніфер Лопес, тому й не дивно, що ця зіркова парочка виглядала в кадрі дуже щасливою.

Вже у дописі Джей Ло зізналась, що пандемія коронавірусу вплинула на дату прем'єри комедії. Стрічка мала вийти на великий екран у лютому 2021 року, однак тепер кіноманам варто її очікувати 14 травня.

Що відомо про сюжет комедії Marry Me

У комедії Дженніфер Лопес зіграє американську співачку Кет Вільдес. Здавалось би, її життя ідеальне: красуня отримала шалений успіх, має багато турне, розкішне помешкання і нареченого, про якого мріють тисячі дівчат. Однак перед довгоочікуваним весіллям Кет розуміє, що її бойфренд-артист не квапиться йти до вівтаря та зраджує їй. Тому в запалі головна героїня скасовує церемонію.

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На власному концерті розлючена Кет Вільдес пропонує незнайомцю одружитись з нею. І звичайний вчитель, якого зіграв Оуен Вілсон, відповідає згодою. З цього і почнуться кумедні пригоди парочки, що частково показали у тизері.