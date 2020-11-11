Американская певица и актриса Дженнифер Лопес готовится к премьере своей новой комедии Marry Me ("Женись на мне"). Сейчас дату выхода ленты перенесли, а артистка охотно показала новый кадр из фильма.

Marry Me: дата премьеры и новое фото

Фотографию Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме. Перед камерой артистка позировала в стильном теплом свитере и светлых джинсах. Обычный образ Джей Ло дополнила собранными в хвост волосами и легким макияжем с акцентом на глаза.

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Позировала актриса не одна: рядом на полу сидел ее партнер по фильму Marry Me Оуэн Уилсон. Голливудский красавец сыграет случайного мужчину, который женится на героине Дженнифер Лопес, поэтому неудивительно, что эта звездная парочка выглядела в кадре очень счастливой.

Уже в заметке Джей Ло призналась, что пандемия коронавируса повлияла на дату премьеры комедии. Лента должна была выйти на большой экран в феврале 2021 года, однако теперь киноманам стоит ее ожидать 14 мая.

Что известно о сюжете комедии Marry Me

В комедии Дженнифер Лопес сыграет американскую певицу Кэт Вильдес. Казалось бы, ее жизнь идеальна: красавица получила огромный успех, имеет много турне, роскошное жилье и жениха, о котором мечтают тысячи девушек. Однако перед долгожданной свадьбой Кэт понимает, что ее бойфренд-артист не торопится идти к алтарю и изменяет ей. Поэтому в пылу главная героиня отменяет церемонию.

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На собственном концерте разъяренная Кэт Вильдес предлагает незнакомцу жениться на ней. И обычный учитель, которого сыграл Оуэн Уилсон, отвечает согласием. С этого и начнутся забавные приключения парочки, что частично показали в тизере.