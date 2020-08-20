Популярна українська співачка Оля Полякова виглядає фантастично й навіть без косметики захоплює сяючою вродою та молодістю. Як з'ясувалось, такої зовнішності їй вдалось досягти не без б'юті-ін'єкцій. Проте зірка зізналась, що захоплюється лише ботоксом, борючись зі зморшками.

Королеві українського шоу-бізу заздрять навіть не менш успішні колеги та тисячі жінок країни. Навіть без косметики, укладки й допомоги стилістів Оля Полякова вражає своєю бездоганною зовнішністю. В інтерв'ю для каналу "Україна" співачка не стала заперечувати, що вдається до б'юті-ін'єкцій, проте поспішила запевнити, що коригувати риси свого обличчя не стала.

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Процедури, які Оля Полякова робить для своєї вроди, вона називає уколами краси й колить лише ботокс. Проте ін'єкції артистка робить лише в певні зони обличчя, щоб позбутись зморшок, а її пухлі губи й пружна шкіра не пов'язані з уколами краси.

Я колю тільки ботокс. Я хочу розповісти людям, що це таке, адже вони думають, що всі ці щоки й жахливі губи – це ботокс. Ні! Ботокс – це те, що блокує м'язи. Його колють у лоб, щоб не з'являлися зморшки. А іншого я не роблю,

– запевнила Оля Полякова.

Варто зазначити, що зовсім нещодавно співачка запустила свій фітнес-марафон, яким допомагає позбуватись зайвих сантиметрів. Проте секрет своєї стрункості вона пояснює шаленим ритмом зйомок, виступів, репетицій, під час яких навіть про їжу забуваєш. Тому для ідеального вигляду важливо не лише правильно харчуватися, а й вести здоровий активний спосіб життя, тоді й зовнішність й внутрішній стан будуть на висоті.