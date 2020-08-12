Українська співачка Оля Полякова вдруге за останні три дні з початку протестів в Білорусі вирішила підтримати сусідню країну та засудити дії діючого президента Олександра Лукашенка. Жінка опублікувала декілька жорстоких кадрів з протестів та написала власні думки з приводу того, що відбуваєтья в Білорусі.

Зірка української сцени вперше підтримала білорусів вчора, 11 серпня, опублікувавши відеоролик на феміністичну тематику. У відео жінки з Білорусі спростовують сексистські висловлювання Лукашенка. Рух під назвою #ЯнеВещь, до якого приєдналась Полякова в мережі, набирає все більшої популярності. До слова, його підтримала українська телеведуча Маша Єфросиніна.

До теми Знаменитості, які підтримали чи засудили протести в Білорусі

12 серпня співачка Полякова опублікувала нове звернення до білорусів та українців, засудивши дії Лукашенка, який "натравив" на мітингарів військові структури та сфальсифікував результати виборів на власну користь.

Немає ніяких виправдань подібної жорстокості! І ніяка влада не варта каліцтв і життів! Чіплятися за неї такими маніакальними засобами може тільки психічно хвора людина! Я не можу дивитися на те, з яким завзяттям б'ють людей ті, хто покликаний їх захищати! Це підло! Це жахливо! Так не можна!!! І це ні до чого доброго не приведе! А ще більше я обурена тими, хто це все намагається пояснити і виправдати,

– написала Полякова у профілі в інстаграмі.

Артистка додала також цитату Ніколо Макіавеллі для сьогоднішньої ситуації в Білорусі: ""Правитель, який має за ворога весь народ, не убезпечить себе ніколи; чим більше до великих жорстокостей буде він вдаватися, то меншти стане його державний лад"

"Люди, бережіть себе! Білорусь, живи!!!" – палко підтримала білорусів на завершення Полякова.