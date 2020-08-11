Масові протести в Білорусі породили кампанію у мережі #ЯнеВещь проти сексистських висловлювань Лукашенка. Білорусок підтримали й українські зірки Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Проте позицію знаменитостей розкритикувало чимало користувачів.

У мережі набуває популярності рух #ЯнеВещь, який започаткували жінки Білорусі у відповідь на сексистські судження президента Олександра Лукашенка. Відео, на якому білоруски спростовують висловлювання диктатора, поширили й співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна на особистих сторінках в інстаграмі.

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У чорно-білому ролику активістки зібрали фрази Лукашенка про жінок, як слабку стать, про те, що жінкам не місце в політиці, про засудження ЛГБТ-спільноти: "Покликання жінки – прикрашати світ", "Головне – народжуйте побільше дітей! Ну вам же просто: двоє дітей – це ваші, третій – це мій", "Я з жалем сприймаю лесбіянство", "Жінка повинна бути 165-175 сантиметрів, це нормально для жінки".

Оля Полякова та Маша Єфросиніна підтримали прагнення жінок Білорусі на життя без застарілих стереотипів та на свободу вибору. "Ми самі повинні вирішувати, як нам жити, кого любити, чим займатися. Без слова повинна! Ти повинна лише сама собі! Тримайся, Білорусь", – написала співачка.

Натомість Маша Єфросиніна зізналась, що подолання "дикого, аномального, принизливого" сексизму важливе як для Білорусі, так і для України. Вона впевнена, що народ Білорусі занадто довго терпів, наслідком чого стали криваві протести. Але зірка переконана, що це початок великих змін.

У цьому ролику біль не тільки білоруських жінок, які живуть в клітці шовіністичних стереотипів, тут крик мільйонів слов'янок, які, на жаль, самі ніколи не закричать,

– написала Єфросиніна.

Реакція мережі

Далеко не всі користувачі поділяють думки українських зірок. Хейтери засипали дописи Маші Єфросиніної та Олі Полякової гнівними коментарями. Вони заявили, що зі своїми проблемами білоруси розберуться самостійно, а в Україні є значно більше нагальних питань, наприклад, війна на Сході. Крім того, безліч жінок переконані, що в сусідам немає на що скаржитись, адже у них і рівень медицини кращий, і дохід постійний, і продукти якісніші: