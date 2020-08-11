Массовые протесты в Беларуси породили кампанию в сети #ЯнеВещь против сексистских высказываний Лукашенко. Белорусок поддержали и украинские звезды Маша Ефросинина и Оля Полякова. Однако позицию знаменитостей раскритиковали немало пользователей.

В сети набирает популярность движение #ЯнеВещь, которое начали женщины Беларуси в ответ на сексистские суждения президента Александра Лукашенко. Видео, на котором белоруски опровергают высказывания диктатора, опубликовали и певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина на личных страницах в инстаграме.

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В черно-белом ролике активистки собрали фразы Лукашенко о женщинах, как о слабом поле, о том, что женщинам не место в политике, об осуждении ЛГБТ-сообщества: "Призвание женщины – украшать мир", "Главное – рожайте побольше детей! Ну вам же просто: двое детей – это ваши, третий – это мой"," Я с сожалением воспринимаю лесбиянство", "Женщина должна быть 165-175 сантиметров, это нормально для женщины".

Оля Полякова и Маша Ефросинина поддержали стремление женщин Беларуси к жизни без устаревших стереотипов и к свободе выбора. "Мы сами должны решать, как нам жить, кого любить, чем заниматься. Без слова должна Ты должна только сама себе! Держись, Беларусь", – написала певица.

В то же время Маша Ефросинина призналась, что преодоление "дикого, аномального, унизительного" сексизма важно как для Беларуси, так и для Украины. Она уверена, что народ Беларуси слишком долго терпел, следствием чего стали кровавые протесты. Но звезда убеждена, что это начало больших перемен.

В этом ролике боль не только белорусских женщин, которые живут в клетке шовинистических стереотипов, тут крик миллионов славянок, которые, к сожалению, сами никогда не закричат,

– написала Ефросинина.

Реакция сети

Далеко не все пользователи разделяют мнение украинских звезд. Хейтеры засыпали сообщения Маши Ефросининой и Оли Поляковой гневными комментариями. Они заявили, что со своими проблемами белорусы разберутся самостоятельно, а в Украине есть гораздо больше насущных вопросов, например, война на Востоке. Кроме того, множество женщин убеждены, что соседям не на что жаловаться, ведь у них и уровень медицины лучше, и доход постоянный, и продукты качественнее:

Маша призывает к переменам в Беларуси. А я бы хотела сказать, что давайте для начала разберемся в своей стране, а уже после будем давать советы, как жить в других странах. Да, Беларусь живет по правилам, но и живет значительно лучше, чем Украина;

Таких изменений, как в Украине? Потеря территорий? Война?

Пусть в Беларуси сами разбираются, кто будет президентом, в Украине давайте попробуем хоть немного что-то изменить к лучшему;

Только не надо лезть в эту грязную политику;

Смотрел видео и мне непонятно, что плохого там Лукашенко сказал?

Украина уже прошла эту стадию безумия, а в итоге вместо свободы, независимости и достоинства – разбитое корыто с евросоюзными подачками.

Однако среди фолловеров Поляковой и Ефросининой все же есть те, кто поддерживает стремление белорусов к переменам. Среди них и украинские звезды – фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и тренер Анита Луценко. "Я восхищаюсь этим роликом", "До мурашек", "Полностью поддерживаю", "Чудесные слова".