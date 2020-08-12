Украинская певица Оля Полякова второй раз за последние три дня с начала протестов в Беларуси решила поддержать соседнюю страну и осудить действия действующего президента Александра Лукашенко. Женщина опубликовала несколько жестоких кадров с протестов и написала свои мысли по поводу того, что происходит в Беларуси.

Звезда украинской сцены впервые поддержала белорусов вчера, 11 августа, опубликовав видеоролик на феминистическую тематику. В видео женщины из Беларуси опровергают сексистские высказывания Лукашенко. Движение под названием #ЯнеВещь, к которому присоединилась Полякова в сети, набирает все большую популярность. К слову, его поддержала и украинская телеведущая Маша Ефросинина.

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12 августа певица Оля Полякова опубликовала новое обращение к белорусам и украинцам, осудив действия Лукашенко, который "натравил" на митингующих военные структуры и сфальсифицировал результаты выборов в свою пользу.

Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Цепляться за нее такими маниакальными средствами может только психически больной человек! Я не могу смотреть на то, с каким рвением бьют людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя!!! И это ни к чему хорошему не приведет! А еще больше я возмущена теми, кто это все пытается объяснить и оправдать,

– написала Полякова в профиле в инстаграме.

Артистка добавила также цитату Николо Макиавелли для сегодняшней ситуации в Беларуси: "Правитель, который имеет за врага весь народ, не обезопасит себя никогда; чем к большим жестокостям он будет прибегать, тем меньшим станет его государственный строй"

"Люди, берегите себя! Беларусь, живи!!!" – пылко поддержала белорусов в завершение Полякова.

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