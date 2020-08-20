Популярная украинская певица Оля Полякова выглядит фантастически и даже без косметики захватывает сияющей красотой и молодостью. Как выяснилось, такой внешности ей удалось достичь не без бьюти-инъекций. Однако звезда призналась, что восхищается только ботоксом, борясь с морщинами.

Королеве украинского шоу-биза завидуют даже не менее успешные коллеги и тысячи женщин страны. Даже без косметики, укладки и помощи стилистов Оля Полякова поражает своей безупречной внешностью. В интервью для канала "Украина" певица не стала отрицать, что прибегает к бьюти-инъекциям, однако поспешила заверить, что корректировать черты своего лица не стала.

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Процедуры, которые Оля Полякова делает для своей красоты, она называет уколами красоты и колет только ботокс. Однако инъекции артистка делает лишь в определенные зоны лица, чтобы избавиться морщин, а ее пухлые губы и упругая кожа не связаны с уколами красоты.

Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс. Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Его колют в лоб, чтобы не появлялись морщины. А другого я не делаю,

– заверила Оля Полякова.

Стоит отметить, что совсем недавно певица запустила свой фитнес-марафон, которым помогает избавляться от лишних сантиметров. Однако секрет своей стройности она объясняет бешеным ритмом съемок, выступлений, репетиций, во время которых даже о еде забываешь. Поэтому для идеального вида важно не только правильно питаться, но и вести здоровый активный образ жизни, тогда и внешность и внутреннее состояние будут на высоте.