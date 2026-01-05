Правильно підібраний колір освіжає обличчя й довершує образ, а от невдалий відтінок може додати зайвих років, пише 24 Канал з посиланням на Glam.

Читайте також 3 стрижки, які зроблять образ дорожчим: мають розкішний вигляд

Які кольори помад не варто використовувати після 50 років?

Більшість жінок обирають для себе рожеву, коричневу чи червону помаду, яка їм найбільше пасує до обличчя, однак після 50 років варто обмежити себе в певних кольорах, щоб не створити візуально ще старший вигляд.

Дуже матова помада

Був період, коли всі жінки фанатіли від матової помади, бо після базової блискучої – це було чимось новеньким. Та на практиці матова помада підкреслює сухість губ та робить їх старшими на вигляд.

З віком губи жінок вже не такі повні, як у молодості, тому матова помада візуально їх може ще більше зменшити. Замість матового відтінку краще скористатися базовим блиском для губ.

Темний відтінок олівця

Часто візажисти створюють об’єм губ завдяки контурингу темнішого олівця, однак у старшому віці з темними відтінками варто бути обережними. Темним колір може ще більше підкреслити зморшки й не дасть бажаного ефекту на губах.

Якщо все ж таки хочеться скористатися олівцем, то рекомендовано обирати відтінок схожий до помади й максимально його розтушовувати. В ідеалі – олівець повинен зливатися з помадою.

Темний відтінок помади

Не варто після 50 років використовувати бордову чи темно-коричневу помаду, бо такі кольори роблять губи візуально тоншими й обтяжують риси обличчя. Натомість краще обирати світлі й ніжні відтінки, які оживлять образ.

До слова, червона помада є класикою, що ніколи не виходить з моди, і символізує пристрасть та впевненість, пише Urban Decay. Матовий відтінок червоної помади привертає увагу до губ, тоді як блискуча помада робить їх акцентом у макіяжі. Цей колір можна використовувати всім жінкам для різних святкових подій.

Які ще новинки варто знати?