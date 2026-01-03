Кожна дівчина перед походом в салон часто стикається з вибором кольору манікюру, тому у нас є список найкращий відтінків, які можна обирати для себе впродовж всього року, пише 24 Канал з посиланням на Vogue British.
Які кольори в моді цього року?
Димчастий аметист
Колір поєднує в собі фіолетові тони з холодним світлий й темним відтінком. Манікюрниця Джина Едвардс прогнозує цьому відтінку особливу популярність у 2026 році, оскільки він справді має розкішний вигляд.
Персиковий нюд
Для тих, хто любить витончений манікюр, радимо звертати увагу на відтінки з легким персиковим підтоном. Колір додасть будь-якому образу свіжості та м’якості.
Шоколадний коричневий
У 2026 році ми не будемо прощатися з шоколадними відтінками, бо вони залишаться такими ж актуальними. Доволі красиво виглядає темний колір лаку.
Напівпрозорий рожевий
Такий манікюр ідеально підійде для щоденного образу. Напівпрозорі відтінки з легким рожевим тоном мають сучасний та елегантний вигляд.
Океанічний синій
Цей відтінок стане фаворитом 2026 року. Він досить загадковий й точно приверне до себе увагу.
Устрично-сірий
Кремовий сірий відтінок є універсальним та пасує до будь-якого стилю. Для кращого ефекту варто обирати варіанти з делікатним шиммером.
Ніжно-шавлієвий
Цей колір стане одним з проривних цього року. Він м’який, стриманий та гармонійно виглядатиме на нігтях.
Білий
Інститут кольору Pantone оголосив білий відтінок основним кольором року, тому кремово-білий з холодним підтонок стане ключовим вибором.
