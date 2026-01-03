Кожна дівчина перед походом в салон часто стикається з вибором кольору манікюру, тому у нас є список найкращий відтінків, які можна обирати для себе впродовж всього року, пише 24 Канал з посиланням на Vogue British.

Читайте також Черепаховий манікюр чи нуар-френч: який дизайн нігтів має фантастичний вигляд

Які кольори в моді цього року?

Димчастий аметист

Колір поєднує в собі фіолетові тони з холодним світлий й темним відтінком. Манікюрниця Джина Едвардс прогнозує цьому відтінку особливу популярність у 2026 році, оскільки він справді має розкішний вигляд.

Персиковий нюд

Для тих, хто любить витончений манікюр, радимо звертати увагу на відтінки з легким персиковим підтоном. Колір додасть будь-якому образу свіжості та м’якості.

Шоколадний коричневий

У 2026 році ми не будемо прощатися з шоколадними відтінками, бо вони залишаться такими ж актуальними. Доволі красиво виглядає темний колір лаку.

Напівпрозорий рожевий

Такий манікюр ідеально підійде для щоденного образу. Напівпрозорі відтінки з легким рожевим тоном мають сучасний та елегантний вигляд.

Океанічний синій

Цей відтінок стане фаворитом 2026 року. Він досить загадковий й точно приверне до себе увагу.

Устрично-сірий

Кремовий сірий відтінок є універсальним та пасує до будь-якого стилю. Для кращого ефекту варто обирати варіанти з делікатним шиммером.

Ніжно-шавлієвий

Цей колір стане одним з проривних цього року. Він м’який, стриманий та гармонійно виглядатиме на нігтях.

Білий

Інститут кольору Pantone оголосив білий відтінок основним кольором року, тому кремово-білий з холодним підтонок стане ключовим вибором.

Які ще цікаві матеріали варто прочитати?