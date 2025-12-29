Суперкороткі нігті стали справжнім фаворитом сезону завдяки п’ятому сезону серіалу "Емілі в Парижі", пише 24 Канал з посиланням на Vogue British.

Який манікюр зробити на Новий рік?

Темний манікюр на ультракоротких нігтях давно є модним, проте лише зараз став особливо затребуваним. Фахівці кажуть, що коротка довжина має очевидні переваги: вона зручна в повсякденному житті, практична для роботи та не потребує складного догляду.

Крім довжини та форми, цієї зими особливу увагу приділяють кольору. Натхненні образом Емілі Купер суперкороткі нігті відтінку темного шоколаду закріпили за собою статус одного з ключових зимових трендів. Акторка Лілі Коллінз у 5 сезоні носила відтінок манікюру Mocha.

Коричнева палітра загалом залишається однією з найпопулярніших для коротких нігтів. Тим, хто віддає перевагу світлішим варіантам, варто звернути увагу на м’які бежеві, карамельні відтінки.

Щодо форми, то Лілі Коллінз носила короткі квадратні нігті, однак серед актуальних варіантів також залишаються короткі мигдалеподібні та овальні форми. Щоб створити вишуканий манікюр на Новий рік, можна попросити майстриню створити cat-eye, які додадуть манікюру глибини.

Манікюр є важливою складовою доглянутих рук, пише Vogue Mexico. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.

Який ще манікюр популярний ?