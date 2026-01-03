Каждая девушка перед походом в салон часто сталкивается с выбором цвета маникюра, поэтому у нас есть список лучший оттенков, которые можно выбирать для себя в течение всего года, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue British.
Какие цвета в моде в этом году?
Дымчатый аметист
Цвет сочетает в себе фиолетовые тона с холодным светлым и темным оттенком. Маникюрша Джина Эдвардс прогнозирует этому оттенку особую популярность в 2026 году, поскольку он действительно выглядит роскошно.
Персиковый нюд
Для тех, кто любит утонченный маникюр, советуем обращать внимание на оттенки с легким персиковым подтоном. Цвет придаст любому образу свежести и мягкости.
Шоколадный коричневый
В 2026 году мы не будем прощаться с шоколадными оттенками, потому что они останутся такими же актуальными. Довольно красиво смотрится темный цвет лака.
Полупрозрачный розовый полупрозрачный
Такой маникюр идеально подойдет для ежедневного образа. Полупрозрачные оттенки с легким розовым тоном имеют современный и элегантный вид.
Океанический синий
Этот оттенок станет фаворитом 2026 года. Он достаточно загадочный и точно привлечет к себе внимание.
Устрично-серый
Кремовый серый оттенок является универсальным и подходит к любому стилю. Для лучшего эффекта стоит выбирать варианты с деликатным шиммером.
Нежно-шалфейный
Этот цвет станет одним из прорывных в этом году. Он мягкий, сдержанный и гармонично будет смотреться на ногтях.
Белый
Институт цвета Pantone объявил белый оттенок основным цветом года, поэтому кремово-белый с холодным подтоном станет ключевым выбором.
