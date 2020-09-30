Днями в мережі з'явилась інформація, що сестра потонулої актриси Наї Рівери – Нікайла, переїхала жити в будинок колишнього чоловіка та навіть закрутила з ним роман. Ексчоловік Наї Раян Дорсі вирішив пояснити власну позицію з приводу чуток.

Колишній чоловік зірки серіалу "Хор", з яким Ная розлучилась за 2 роки до загибелі в озері, записав емоційний відеоролик в інстаграмі під назвою "Все не лише чорне або біле" та поділився, що Нікайла просто допомагає йому з вихованням сина, якому зараз 5 років. Чоловік додав, що молодша сестра Наї пожертвувала своїм часом і життям заради хлопчика, який залишився без матері.

Варто знати Сестра актриси Наї Рівери, яка загинула в озері, переїхала жити до її чоловіка

"Вона готова поставити своє життя на паузу і пожертвувати всім заради благополуччя дитини. Тому, коли ви укладаєте свою дитину спати, вам не потрібно залишатися наодинці зі своїми думками. Тобі не потрібно сумувати кожен день і кожну ніч, гадаючи, коли ж стане краще. Принаймні, є хтось, з ким можна поговорити або просто посидіти в тиші і посумувати. Вам не доведеться переживати все це поодинці", – поділився Дорсі.

Щоб захистити 26-річну Нікайлу, Раян додав, що переїхати дівчині до батька запропонував син Джозі.

"Він запитав, чи може Тіті жити з нами, і сказав, що хоче, щоб вона завжди жила з нами. Тому що тепер вона – найближче, що у нього залишилося від матері. І як батькові-одинаку, який намагається побудувати свою кар'єру і впоратися з цим нещастям разом з дитиною, мені потрібна допомога. Я навіть не збирався говорити про це. Моя голова і без того забита стількома речами, що останнє, про що я збирався говорити, – так це про це лайно", – емоційно висловився чоловік.

Що відомо про смерть Наї Рівери?

Трагічна смерть кіноактриси сталась 8 липня, коли жінка відправилась на відпочинок на озеро разом зі своїм тоді ще 4-річним сином Джозі. Хлопчика знайшли одного в човні, а лише 13 липня рятувальники знайшли тіло актриси. Згідно з офіційною версією слідства, в жінки не було слідів алкогольного чи наркотичного сп'яніння, відтак це був нещасний випадок. Жінку, ймовірно, підхопила течія, а в останні секунди вона намагалась врятувати сина, викинувши його в човен.