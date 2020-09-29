Через кілька місяців після трагічної смерті зірки серіалу "Хор" Наї Рівери стало відомо, що її сестра переїхала жити до чоловіка актриси. У ЗМІ говорять, що чоловік з жінкою стали нерозлучними з моменту смерті Наї, а її сестра в той час наголошує, що вона все робить задля свого племінника Джозі.

Згідно з офіційною версією слідства, 33-річня Ная Рівера 8 липня втопилась у озері через нещасний випадок. Ні слідів алкоголю, ні наркотиків під час розтину тіла не було виявлено. На момент трагедії з жінкою перебував її 4-річний син Джозі, якого жінка змогла викинути у човен, врятувавши його від течії, повідомляє 24 канал.

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Покійна Ная Рівера із сином Джозі / Instagram / @nayarivera

До цього Ная Рівера вже як 2 роки була розлучена з чоловіком Раяном Дорсі та виховувала сина поокремо. Але після смерті матері хлопчик повністю перейшов під опіку батька. Його вихованням також почала займатись рідна сестра Наї – 25-річна Нікайла, та навіть переїхала жити у будинок колишнього чоловіка сестри, повідомляє The Daily Mail. Така новина потрапила у західні ЗМІ та спровокувала хвилю обурення серед прихильників покійної актриси.

Ситуацію вирішила прокоментувати сама Нікайла у своїх інстаграм-сторіс. Жінка розповіла, що вона це зробила лише заради свого племінника, якому потрібна в цей час підтримка.

У найпохмуріші часи мого життя важливі тільки мої друзі і сім'я… Мене не турбує те, як все виглядає, тому що ніхто не може зрозуміти кожен болісний момент, який ми всі переживаємо… Найголовніше, що я зрозуміла, – це проявляти співчуття, не засуджувати інших і ніколи не приймати життя як належне. Я сподіваюся, що ви все можете робити те ж саме,

– пояснила свою позицію жінка.



Нікайла (ліворуч) і Ная (праворуч) Рівера / Instagram / @nickaylarivera

Наразі 37-річний Раян Дорсі та Нікайла Рівера живуть разом в орендованому будинку в Лос-Анджелесі, де вони виховують Джозі, якому недавно виповнилося п'ять років. Допомогають парі також батьки актора. Додамо, що чоловіка та жінку неодноразово бачили разом за покупками в магазині і те, як вони тримались за руки, немов закохана пара.