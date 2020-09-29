Через несколько месяцев после трагической смерти звезды сериала "Хор" Наи Риверы стало известно, что ее сестра переехала жить к мужу актрисы. В СМИ говорят, что мужчина с женщиной стали неразлучными с момента смерти Наи, а ее сестра в то время подчеркивает, что она все делает ради своего племянника Джози.

Согласно официальной версии следствия, 33-летняя Ная Ривера 8 июля утонула в озере из-за несчастного случая. Ни следов алкоголя, ни наркотиков во время вскрытия тела не было обнаружено. На момент трагедии с женщиной находился ее 4-летний сын Джози, которого женщина смогла выбросить в лодку, чем спасла его от течения, сообщает 24 канал.

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Покойная Ная Ривера с сыном Джози / Instagram / @nayarivera

До этого Ная Ривера уже как 2 года была разведена с мужем Райаном Дорси и воспитывала сына отдельно. Но после смерти матери мальчик полностью перешел под опеку отца. Его воспитанием также начала заниматься родная сестра Наи – 25-летняя Никайла, и даже переехала жить в дом бывшего мужа сестры, сообщает The Daily Mail. Такая новость попала в западные СМИ и спровоцировала волну возмущения среди поклонников покойной актрисы.

Ситуацию решила прокомментировать сама Никайла в своих инстаграм-сторис. Женщина рассказала, что она это сделала лишь ради своего племянника, которому нужна в это время поддержка.

В самые мрачные времена моей жизни важны только мои друзья и семья... Меня не беспокоит то, как все выглядит, потому что никто не может понять каждый болезненный момент, который мы все переживаем... Самое главное, что я поняла, – это проявлять сострадание, не осуждать других и никогда не принимать жизнь как должное. Я надеюсь, что вы все можете делать то же самое,

– объяснила свою позицию женщина.



Никайла (слева) и Ная (справа) Ривера / Instagram / @nickaylarivera

Сейчас 37-летний Райан Дорси и Никайла Ривера живут вместе в арендованном доме в Лос-Анджелесе, где они воспитывают Джози, которому недавно исполнилось пять лет. Помогают паре также родители актера. Добавим, что мужчину и женщину неоднократно видели вместе за покупками в магазине и то, как они держались за руки, словно влюбленная пара.