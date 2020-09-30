На днях в сети появилась информация, что сестра утонувшей актрисы Наи Риверы – Никайла, переехала жить в дом бывшего мужа и даже закрутила с ним роман. Экс-муж Наи Райан Дорси решил объяснить свою позицию по поводу слухов.

Бывший муж звезды сериала "Хор", с которым Ная развелась за 2 года до гибели в озере, записал эмоциональный видеоролик в инстаграме под названием "Все не только черное или белое" и поделился, что Никайла просто помогает ему с воспитанием сына, которому сейчас 5 лет. Мужчина добавил, что младшая сестра Наи пожертвовала своим временем и жизнью ради мальчика, который остался без матери.

Стоит знать Сестра актрисы Наи Риверы, которая погибла в озере, переехала жить к ее мужу

"Она готова поставить свою жизнь на паузу и пожертвовать всем ради благополучия ребенка. Поэтому, когда вы укладываете своего ребенка спать, вам не нужно оставаться наедине со своими мыслями. Тебе не нужно грустить каждый день и каждую ночь, гадая, когда же станет лучше. По крайней мере, есть кто-то, с кем можно поговорить или просто посидеть в тишине и погрустить. Вам не придется переживать все это в одиночку", – поделился Дорси.

Чтобы защитить 26-летнюю Никайлу, Райан добавил, что переехать девушке к отцу предложил сын Джози.

"Он спросил, Может ли Тити жить с нами, и сказал, что хочет, чтобы она всегда жила с нами. Потому что теперь она-самое близкое, что у него осталось от матери. И как отцу-одиночке, который пытается построить свою карьеру и справиться с этим несчастьем вместе с ребенком, мне нужна помощь. Я даже не собирался говорить об этом. Моя голова и без того забита столькими вещами, что последнее, о чем я собирался говорить, – так это об этом дерьме", – эмоционально высказался мужчина.

Что известно о смерти Наи Риверы?

Трагическая смерть киноактрисы произошла 8 июля, когда женщина отправилась на отдых на озеро вместе со своим тогда еще 4-летним сыном Джози. Мальчика нашли одного в лодке, а только 13 июля спасатели нашли тело актрисы. Согласно официальной версии следствия, у женщины не было следов алкогольного или наркотического опьянения, поэтому это был несчастный случай. Женщину, вероятно, подхватило течение, а в последние секунды она пыталась спасти сына, выбросив его в лодку.

