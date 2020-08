Британське королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл вкотре привернуло увагу публіки. У мережі з'явилися чергові уривки з їх біографії Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family. Зокрема, на сторінках книги йдеться про першу благодійну поїздку пари в Ботсвану, яка відбулася через шість тижнів після першого побачення.

Днями вийшла друком скандальна біографія принца Гаррі та Меган Маркл. Королівські експерти Керолін Дюран і Омід Скоб'є розповіли цікаві та інтимні подробиці з життя пари. Зокрема, у книзі описується початок стосунків закоханих та їх перші спільні поїздки. Виявляється, Гаррі зрозумів, що хоче прожити з Меган усе життя вже за місяць після першого романтичного побачення. Читайте також Кінець орендам: принц Гаррі і Меган Маркл придбали будинок в США У липні 2016 року Гаррі, як представник королівської сім'ї, вирушив у благодійну поїздку в Ботсвану. Разом із ним поїхала кохана Меган. Автори біографії стверджують, що саме після цього туру принц зрозумів, що зробив правильний вибір. Він був вражений простим ставленням обраниці до життя.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images В поході вона "вмивала" обличчя дитячими серветками і не соромилася нічого. Не дивлячись на те, що у розпорядженні пари був комфортний намет, вартістю дві тисячі доларів за ніч, з ванною кімнатою та особистою терасою, Меган не соромилася робити інтимні справи просто в лісі. Також Гаррі вразило те, що в Південну Африку Меган відправилася лише з одним рюкзаком з речами. Дівчина не забула взяти сонцезахисний крем для свого світлошкірого коханого. Відомо, що принц звик снідати яєчнею з беконом, проте під час поїздки Маркл намагалася навчити його правильно харчуватися, а також займатися йогою та медитацією. Після повернення з Ботсвани Меган зізнавалася подрузі, що ще ніколи і ні з ким не відчувала себе у такій безпеці.