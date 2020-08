Британская королевская чета принца Гарри и Меган Маркл в очередной раз привлекла внимание публики. В сети появились очередные отрывки из их биографии Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family. В частности, на страницах книги речь идет о первой благотворительной поездке пары в Ботсвану, которая состоялась через шесть недель после первого свидания.

На днях вышла скандальная биография принца Гарри и Меган Маркл. Королевские эксперты Кэролин Дюран и Омид Скобье рассказали интересные и интимные подробности из жизни пары. В частности, в книге описывается начало отношений влюбленных и их первые совместные поездки. Оказывается, Гарри понял, что хочет прожить с Меган всю жизнь уже через месяц после первого романтического свидания. Читайте также Конец аренды: принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в США В июле 2016 года Гарри, как представитель королевской семьи, отправился в благотворительную поездку в Ботсвану. Вместе с ним поехала любимая Меган. Авторы биографии утверждают, что именно после этого тура принц понял, что сделал правильный выбор. Он был поражен простым отношением избранницы к жизни. Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images В походе она "умывала" лицо детскими салфетками и не стеснялась ничего. Несмотря на то, что в распоряжении пары была комфортная палатка, стоимостью две тысячи долларов за ночь, с ванной комнатой и личной террасой, Меган не стеснялась делать интимные дела прямо в лесу. Также Гарри поразило то, что в Южную Африку Меган отправилась только с одним рюкзаком с вещами. Девушка не забыла взять солнцезащитный крем для своего светлокожего любимого. Известно, что принц привык завтракать яичницей с беконом, однако во время поездки Маркл пыталась научить его правильно питаться, а также заниматься йогой и медитацией. После возвращения из Ботсваны Меган призналась подруге, что никогда и ни с кем не чувствовала себя в такой безопасности.