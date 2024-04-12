У які дні не можна одружуватися: несприятливі дати на 2024 рік
Джерело:УНІАН
2024 рік у нас високосний. Народні прикмети стверджують, що у цей період краще не справляти весілля. Адже тоді шлюб не буде міцним та щасливим. Однак церква одружуватися зовсім не забороняє та каже, щоб люди не вірили у забобони.
Одним із найсприятливіших місяців для укладання шлюбу цього року є червень. Окрім того, що надворі гарна погода, тоді немає посту та великих церковних свят. А коли весілля краще не справляти, читайте у матеріалі.
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Коли не варто одружуватися у 2024 році
Не рекомендується одружуватися у період посту. Адже у цей час заборонено вживати певну їжу та влаштовувати гучні розваги. Зараз, наприклад, триває Великий піст, який завершиться 4 травня, а вже 5 травня православні християни та греко-католики відзначатимуть Великдень.
Які пости ще будуть у 2024 році та коли
- Петрів піст у 2024 році офіційно скасували через перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар. Він мав би тривати з 1 по 11 липня.
- Успенський піст: 1 – 14 серпня.
- Різдвяний піст або Пилипівка: 15 листопада – 24 грудня.
Буває, що пара, окрім весілля, також планує вінчання. У такому випадку церемонію не варто проводити у великі церковні свята. У 2024 році їхні дати змінилися, адже українці тепер живуть за новим календарем.
- Водохреще – 6 січня.
- Стрітення Господнє – 2 лютого.
- Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня.
- Вербна неділя – 28 квітня.
- Великдень – 5 травня.
- Вознесіння Господнє – 9 травня.
- Преображення Господнє – 6 серпня.
- Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня.
- Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада.
- Різдво Христове – 25 грудня.
Окрім квітня, коли триває Великодній піст, цього року не варто справляти весілля у травні, листопаді та січні. Так, зокрема, каже астрологія.